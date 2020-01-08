У Білорусі подорожчав алкоголь: так вирішив уряд

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Республіки Білорусь підвищило граничні мінімальні ціни на алкогольну продукцію, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

Міністерство прийняло відповідну постанову 31 грудня 2019 року.

Так, відтепер гранична мінімальна відпускна ціна на етиловий ректифікований спирт з харчової сировини (з урахуванням акцизу) на умовах франко-відправлення (без податку на додану вартість) встановлена в розмірі 71,73 білоруських рублів (br) за декалітр безводного спирту. Раніше ціна становила 69,33 br.

Також змінилися граничні мінімальні ціни на алкогольні напої міцніше 28%, вироблені і (або) реалізуються на території Білорусі. Відпускна ціна 0,5 л алкогольного напою міцністю 40% на умовах франко-відправлення - 4,89 br (до цього була 4,66 br), роздрібна (з ПДВ) - 6,47 br (була 6,17 br).

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Крім того, постановою МАРТ (Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі - ред.) від 31 грудня 2019 року встановлено граничну мінімальну відпускну ціну на плодові кріплені марочні вина поліпшеної якості і спеціальної технології: за 0,7 л міцністю 18% - 2,99 br.

В Україні, тим часом, заговорили про наміри скасувати МРЦ на алкогольну продукцію.

Таку інформацію підтвердив міністр економрозвитку Тимофій Милованов, однак, коли очікувати такого кроку, поки не уточнив.

Причин ініціативи про скасування МРЦ називають мінімум дві. Перша - тінізація алкогольного ринку, чому мінімальна роздрібна ціна сприяє. Друга - спиртова реформа, яка, на думку чиновників МЕРТ, робить наявність МРЦ в країні - нелогічним і непотрібним.

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