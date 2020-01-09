Алкоголь у Польщі подорожчав на 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. З 1 січня 2020 року в Польщі зросли акцизи на алкоголь і тютюнові вироби. Про це пише видання The Warsaw, передає УНН.
Зростання становило близько 10 відсотків. Так, в результаті підвищення акцизного податку пляшка горілки об'ємом 0,5 л подорожчає в середньому на 1,4 злотих (8,7 грн), банка пива - приблизно на 0,06 злотих (38 коп).
Пляшка вина об'ємом 0,75 л подорожчає приблизно на 0,15 злотих (94 коп). А портвейн об'ємом 0,5 л зросте в ціні приблизно на 0,2 злотих (1,2 грн).
Пачка сигарет в результаті підвищення акцизного податку подорожчає в середньому на 1 злотий (6,2 грн). Ціна на сигари може збільшитися приблизно на 0,4 злотих (2,5 грн) за одиницю.
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Як повідомляв УНН, ціни на алкогольну продукцію зросли також і в Білорусі. Рішення про підвищення МРЦ уряд прийняв 31 грудня 2019 року.
В Україні, тим часом, КМУ може скасувати МРЦ на алкогольні напої. Такі наміри раніше публічно підтвердив міністр економічного розвитку Тимофій Милованов.
На думку експертів, МРЦ сприяють тінізації вітчизняного алкогольного ринку, а також "вбивають" прозору конкуренцію.