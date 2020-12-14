Алкоголь и сыр полезны для остроты ума: новые исследования
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Изменения в диете с увеличением употребления алкоголя и сыра помогают уменьшить когнитивный спад у людей среднего и пожилого возраста. Об этом пишет MedicalXpress, сообщает УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ароматные или полезны: эксперт раскрыла секрет выбора трав для алкоголя
К такому выводу пришли ученые университета американского штата Айова. В ноябре 2020 года в журнале Journal of Alzheimer's Disease они опубликовали соответствующие исследования.
Ученые нашли связь между потреблением отдельных продуктов и когнитивными возможностями. Они проанализировали данные 1787 британцев от 46 до 77 лет из местного биобанка, где для научного анализа собрана информация о состоянии здоровья и генетических особенностях около 500 000 граждан.
Участники заполняли анкеты о потреблении пищи и алкоголя и прошли тест на скорость мышления в три периода: 2006-2010 годы, 2012-2013 годы; 2015-2016 годы. Из перечня опрашиваемым предлагали выбрать: обработанное мясо, птица, говядина, баранина, свинина, свежие фрукты, сушеные фрукты, сырые и приготовленные овощи, салаты, жирная и нежирная рыба, хлеб, сухие завтраки, чай, кофе, пиво, сидр, красное и белое вино, шампанское, ликер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Низкокалорийный алкоголь: эксперты рассказали, как можно пить и худеть одновременно
Так, по результатам исследования на остроту ума влияют следующие продукты:
-
- сыр - настоящий "защитный" продукт для поддержания когнитивных функций в пожилом возрасте;
-
- еженедельное потребление баранины (не какого-нибудь другого красного мяса) также вело к долгосрочному улучшению когнитивных способностей;
-
- чрезмерное употребление соли имело негативное влияние, но только на тех, кто уже подвержен риску развития болезни Альцгеймера;
-
- ежедневное умеренное потребление алкоголя, особенно красного вина, оказалось связанным с улучшением остроты ума у пожилых людей.
-
Напомним, эксперты рассказали о низкокалорийном алкоголе, который можно пить и худеть одновременно.