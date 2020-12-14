Алкоголь і сир корисні для гостроти розуму: нові дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Зміни в дієті зі збільшенням вживання алкоголю та сиру допомагають зменшити когнітивний спад у людей середнього та похилого віку. Про це пише MedicalXpress, повідомляє УНН.
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До такого висновку прийшли вчені університету американського штату Айова. У листопаді 2020 року в журналі Journal of Alzheimer's Disease вони опублікували відповідні дослідження.
Науковці знайшли зв'язок між вживанням окремих продуктів та когнітивними можливостями. Вони проаналізували дані 1787 британців від 46 до 77 років із місцевого біобанку, де для наукового аналізу зібрана інформація про стан здоров'я та генетичні особливості близько 500 000 громадян.
Учасники заповнювали анкети про споживання їжі й алкоголю та пройшли тест на швидкість мислення у три періоди: 2006-2010 роки, 2012-2013 роки; 2015-2016 роки. З переліку опитуваним пропонували обрати: оброблене м’ясо, птиця, яловичина, баранина, свинина, свіжі фрукти, сушені фрукти, сирі та приготовані овочі, салати, жирна та нежирна риба, хліб, сухі сніданки, чай, кава, пиво, сидр, червоне та біле вино, шампанське, лікер.
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Тож, за результатами дослідження на гостроту розуму впливають наступні продукти:
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- сир – справжній "захисний" продукт для підтримки когнітивних функцій у літньому віці;
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- щотижневе споживання баранини (не якогось іншого червоного м'яса) також вело до довгострокового покращення когнітивних здібностей;
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- надмірне вживання солі мало негативний вплив, але лише на тих, хто вже схильний до ризику розвитку хвороби Альцгеймера;
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- щоденне помірне споживання алкоголю, особливо червоного вина, виявилося пов'язаним із покращенням гостроти розуму у літніх людей.
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