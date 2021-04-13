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Президент Азербайджана заявил, что не исключает мирный договор с Арменией

Президент Азербайджана заявил, что не исключает мирный договор с Арменией

Киев  •  УНН

 • 16726 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник заявил, что его страна не имеет территориальных претензий к Армении и также заявил о возможности заключения мирного соглашения с Ереваном, пишет УНН.

О территориальном вопросе

“Мы будем помнить нашу историю, но мы не имеем никаких территориальных претензий к каким-либо странам, включая Армению”, — сказал Алиев на конференции в Баку “Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество”.

Азербайджан планирует в течение трех лет завершить в районе Нагорного Карабаха основные инфраструктурные проекты, добавил Алиев.

“Думаю, в течение ближайших трех лет мы завершим все основные инфраструктурные проекты, такие как железные дороги, шоссе, мощности по производству электроэнергии, водоснабжение, и будем активно вести строительство”, — сказал он.

О мирном соглашении

“Мы считаем, что страница конфликта закрыта. Я уже несколько раз говорил о возможном мирном соглашении с Арменией”, — сказал он на конференции в Баку.

“Я неоднократно говорил о возможности заключения мирного соглашения. Это наши планы, но с армянской стороны нет никаких подобных сигналов, — подчеркнул Алиев. — Как президент, я смотрю в будущее. Мы сделаем все (для нормализации отношений), если будут позитивные сигналы из Армении”.

Алиев считает, что ситуация в районе конфликта вокруг Нагорного Карабаха после прекращения боевых действий по-прежнему остается хрупкой.

“Ситуация после войны (обострение ситуации осенью прошлого года) по-прежнему остается хрупкой. Режим прекращения огня соблюдается, но, несмотря на это, перед нами стоит еще много вопросов, касающихся послевоенного развития”, — заявил он.

Алиев также призвал к взаимодействию гражданское общество Армении в мирном строительстве в регионе. “В то же время нам надо смотреть в будущее. Здесь мы ожидаем большего взаимодействия от гражданского общества Армении. Никто из них не скажет не то что хорошего, но даже нейтрального слова про Азербайджан... Конфликт решен, и нам надо смотреть в будущее”, — подчеркнул глава государства.

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