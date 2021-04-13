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Президент Азербайджану заявив, що не виключає мирний договір з Вірменією

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв у вівторок заявив, що його країна не має територіальних претензій до Вірменії і також заявив про можливість укладення мирної угоди з Єреваном, пише УНН.

Про територіальне питання

“Ми будемо пам’ятати нашу історію, але ми не маємо жодних територіальних претензій до будь-яких країн, включаючи Вірменію”, — сказав Алієв на конференції в Баку “Новий погляд на Південний Кавказ: постконфліктний розвиток і співпраця”.

Азербайджан планує протягом трьох років завершити в районі Нагірного Карабаху основні інфраструктурні проекти, додав Алієв.

“Думаю, протягом найближчих трьох років ми завершимо всі основні інфраструктурні проекти, такі як залізні дороги, шосе, потужності з виробництва електроенергії, водопостачання, і будемо активно вести будівництво”, — сказав він.

Про мирну угоду

“Ми вважаємо, що сторінка конфлікту закрита. Я вже кілька разів говорив про можливу мирну угоду з Вірменією”, — сказав він на конференції в Баку.

“Я неодноразово говорив про можливість укладення мирної угоди. Це наші плани, але з вірменської сторони немає ніяких подібних сигналів, — підкреслив Алієв. — Як президент, я дивлюся в майбутнє. Ми зробимо все (для нормалізації відносин), якщо будуть позитивні сигнали з Вірменії”.

Алієв вважає, що ситуація в районі конфлікту навколо Нагірного Карабаху після припинення бойових дій як і раніше залишається крихкою.

“Ситуація після війни (загострення ситуації восени минулого року) як і раніше залишається крихкою. Режим припинення вогню дотримується, але, незважаючи на це, перед нами стоїть ще багато питань, що стосуються повоєнного розвитку”, — заявив він.

Алієв також закликав до взаємодії громадянське суспільство Вірменії в мирному будівництві у регіоні. “У той же час нам треба дивитися в майбутнє. Тут ми очікуємо більшої взаємодії від громадянського суспільства Вірменії. Ніхто з них не скаже не те що хорошого, але навіть нейтрального слова про Азербайджан... Конфлікт вирішений, і нам треба дивитися в майбутнє”, — підкреслив глава держави.

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