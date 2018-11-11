Alibaba в День холостяка установила мировой рекорд продаж

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106604 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113318 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150801 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145219 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136816 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128385 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171697 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118099 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141658 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145412 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Alibaba в День холостяка установила мировой рекорд продаж

Alibaba в День холостяка установила мировой рекорд продаж

Киев  •  УНН

 • 10877 просмотра

КИЕВ. 11 ноября .УНН. 15 часов и 49 минут понадобилось компании в сфере электронной коммерции Alibaba Group, чтобы превзойти собственный прошлогодний рекорд по продажам в День холостяка — традиционный китайский день распродаж, который отмечается 11 ноября, передает УНН.

К этому времени, по данным компании, стоимость проданных товаров через торговые площадки компании перевалила отметку 168,2 млрд юаней (24,3 млрд долларов США).

Телеканал CNBC отмечает, что уже в первые 85 секунд продаж было реализовано продукции на сумму в 1 млрд долларов США.

За прошлый год юань ослабел по отношению к доллару, а значит, для того чтобы побить прошлогодний рекорд в долларовом эквиваленте, корпорации нужно было продать больше товаров. И через пару часов — в 17:34 по пекинскому времени — компании удалось сделать и это. За несколько часов до окончания распродажи Alibaba реализовала товары более чем на 25,3 млрд долларов. Для сравнения: в прошлом году онлайн-продажи в США в “черную пятницу” и “киберпонедельник” в целом достигли 11,6 млрд долларов.

Как сообщает Bloomberg, тремя самыми популярными брендами продаж были продукты компаний Xiaomi Corp., Apple Inc. и Dyson Ltd.

День тотальной распродажи, называемый в Китае Днём холостяка или Всемирным днём ​​шоппинга, с 2009 года ежегодно проводится на площадках Alibaba 11 ноября. В этот день в течение 24 часов цены на всех торговых онлайн-площадках компании существенно снижены. В этом году акция стартовала раньше обычного — в 16:00 по киевскому времени 10 ноября.

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