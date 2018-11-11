Alibaba в День холостяка установила мировой рекорд продаж
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября .УНН. 15 часов и 49 минут понадобилось компании в сфере электронной коммерции Alibaba Group, чтобы превзойти собственный прошлогодний рекорд по продажам в День холостяка — традиционный китайский день распродаж, который отмечается 11 ноября, передает УНН.
К этому времени, по данным компании, стоимость проданных товаров через торговые площадки компании перевалила отметку 168,2 млрд юаней (24,3 млрд долларов США).
Телеканал CNBC отмечает, что уже в первые 85 секунд продаж было реализовано продукции на сумму в 1 млрд долларов США.
За прошлый год юань ослабел по отношению к доллару, а значит, для того чтобы побить прошлогодний рекорд в долларовом эквиваленте, корпорации нужно было продать больше товаров. И через пару часов — в 17:34 по пекинскому времени — компании удалось сделать и это. За несколько часов до окончания распродажи Alibaba реализовала товары более чем на 25,3 млрд долларов. Для сравнения: в прошлом году онлайн-продажи в США в “черную пятницу” и “киберпонедельник” в целом достигли 11,6 млрд долларов.
Как сообщает Bloomberg, тремя самыми популярными брендами продаж были продукты компаний Xiaomi Corp., Apple Inc. и Dyson Ltd.
День тотальной распродажи, называемый в Китае Днём холостяка или Всемирным днём шоппинга, с 2009 года ежегодно проводится на площадках Alibaba 11 ноября. В этот день в течение 24 часов цены на всех торговых онлайн-площадках компании существенно снижены. В этом году акция стартовала раньше обычного — в 16:00 по киевскому времени 10 ноября.