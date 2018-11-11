Alibaba в День холостяка встановила світовий рекорд продажів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада .УНН. 15 годин і 49 хвилин знадобилося компанії у сфері електронної комерції Alibaba Group, щоб перевершити власний минулорічний рекорд із продажу в День холостяка - традиційний китайський день розпродажів, який відзначається 11 листопада, передає УНН.
До цього часу, за даними компанії, вартість проданих товарів через торгові майданчики компанії перевалила відмітку 168,2 млрд юанів (24,3 млрд доларів США).
Телеканал CNBC зазначає, що вже в перші 85 секунд продажів було реалізовано продукції на суму в 1 млрд доларів США.
За минулий рік юань ослаб по відношенню до долара, а значить, для того щоб побити торішній рекорд у доларовому еквіваленті, корпорації потрібно було продати більше товарів. І через пару годин — о 17:34 за пекінським часом — компанії вдалося зробити і це. За кілька годин до закінчення розпродажу Alibaba реалізувала товари більш ніж на 25,3 млрд доларів. Для порівняння: в минулому році онлайн-продажу в США в “чорну п’ятницю” і “кіберпонеділок” у цілому досягли 11,6 млрд доларів.
Як повідомляє Bloomberg, трьома найпопулярнішими брендами продажів були продукти компаній Xiaomi Corp., Apple Inc. і Dyson Ltd.
День тотального розпродажу, званий в Китаї Днем холостяка або Всесвітнім днем шопінгу, з 2009 року щорічно проводиться на майданчиках Alibaba 11 листопада. В цей день в протягом 24 годин ціни на всіх торгових онлайн-майданчиках компанії істотно знижені. Цього року акція стартувала раніше звичайного — о 16:00 за київським часом 10 листопада.