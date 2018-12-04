Аллергологи обнародовали прогноз на неделю для украинцев

В ближайшие дни в Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой и на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Такая погода - лишний повод провести уютный вечер в теплой дома в кругу семьи, отдохнуть и набраться сил для будущих свершений.



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Не забывайте, выходя на улицу, беречься от холодовой аллергии, как минимум, смазывая открытые участки лица питательным кремом, а еще позаботьтесь о чистоте в доме, чтобы предупредить контакт с клещами бытовой пыли, аллергия на какие - частое явление среди чувствительных лиц. Для этого, в частности, нужно устраивать влажную уборку, избавиться от лишних вещей, которые собирают пыль (ковры, мягкие игрушки), поддерживая влажность воздуха в доме ниже 40% в течение месяца. А еще клещи можно заморозить - и зимняя пора как раз этому способствует.



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