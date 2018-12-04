Алергологи оприлюднили прогноз на тиждень для українців

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У зв'язку з зміною погодних умов в Україні не забувайте, виходячи на вулицю, берегтися від холодової алергії, як мінімум, змащуючи відкриті ділянки обличчя живильним кремом, а ще потурбуйтесь про чистоту у оселі, щоб попередити контакт із кліщами побутового пилу. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.

Найближчими днями у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької та на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується зміна погодних умов.

Така погода – зайвий привід провести затишний вечір у теплій оселі у родинному колі, відпочити та набратись сил для майбутніх звершень.

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Не забувайте, виходячи на вулицю, берегтися від холодової алергії, як мінімум, змащуючи відкриті ділянки обличчя живильним кремом, а ще потурбуйтесь про чистоту у оселі, щоб попередити контакт із кліщами побутового пилу, алергія на які – часте явище серед чутливих осіб. Для цього, зокрема, потрібно влаштовувати вологе прибирання, позбавитись від зайвих речей, що збирають пил (килими, м’які іграшки), підтримуючи вологість повітря у оселі нижче 40% впродовж місяця. А ще кліщі можна заморозити – і зимова пора якраз цьому сприяє.

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