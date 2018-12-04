Алергологи оприлюднили прогноз на тиждень для українців

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У зв'язку з зміною погодних умов в Україні не забувайте, виходячи на вулицю, берегтися від холодової алергії, як мінімум, змащуючи відкриті ділянки обличчя живильним кремом, а ще потурбуйтесь про чистоту у оселі, щоб попередити контакт із кліщами побутового пилу. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.