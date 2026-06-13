Александр Усик встретился с Трампом в Овальном кабинете Белого дома

МВФ и Украина на уровне персонала достигли договоренности о пересмотре программы EFF и транше 690 млн долларов

ЕС 15 июня открывает первый кластер переговоров о вступлении Украины и Молдовы — глава Еврокомиссии

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МВФ одобрил транш для Украины, несмотря на невыполнение ключевого условия - Bloomberg

Зеленский анонсировал выплаты в 300 тысяч для военных и новые условия службы, первые доплаты "уже в июне"

Лидеры G7 не будут принимать совместное коммюнике по Украине на саммите во Франции - Politico

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