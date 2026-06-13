Александр Усик встретился с Трампом в Овальном кабинете Белого дома
Киев • УНН
Александр Усик встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Спортсмен может посетить юбилей президента и турнир UFC в воскресенье.
Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик в пятницу встретился в Овальном кабинете Белого дома с президентом США Дональдом Трампом. Фото встречи спортсмена и политика обнародовала в соцсети X помощница Трампа по вопросам коммуникаций Марго Мартин, сообщает УНН.
Детали
"Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком", - написала Мартин, не предоставив других подробностей встречи.
СМИ предполагают, что Усик, вероятно, станет приглашенным гостем в воскресенье на праздновании 80-летнего юбилея Трампа. В честь этого, а также 250-летия независимости США на лужайке Белого дома состоится турнир UFC.
Напомним
Накануне украинский чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелой весовой категории Александр Усик посетил Пентагон.
В апреле 2025 года Александр Усик обратился к Дональду Трампу с просьбой остановить войну в Украине. Он назвал недопустимым отказ Украины от территорий ради мира.
Вскоре Усик обратился к Дональду Трампу, призывая увидеть войну в Украине воочию. Он предложил ему приехать в Киев и пожить неделю под обстрелами.
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