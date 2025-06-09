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Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США
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Дам свій дім і своїх охоронців: Усик закликав Трампа приїхати в Україну та "відкрити очі" на війну

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Олександр Усик звернувся до Дональда Трампа, закликавши побачити війну в Україні на власні очі. Він запропонував йому приїхати до Києва та пожити тиждень під обстрілами.

Дам свій дім і своїх охоронців: Усик закликав Трампа приїхати в Україну та "відкрити очі" на війну

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик у розмові з CNN емоційно звернувся до американського лідера Дональда Трампа, закликавши його "відкрити очі" на війну в Україні. Спортсмен розкритикував заяви президента США про здатність швидко зупинити війну та запропонував йому приїхати до Києва, пожити в умовах постійних обстрілів і побачити все на власні очі. Про це пише УНН із посиланням на CNN Sports.

Спортсмен закликав політика не ігнорувати війну в Україні та запропонував йому побачити її наслідки на власні очі.

Дональде Трамп, будь ласка, відкрийте очі, допоможіть моєму народу 

– сказав Усик CNN.

Боксер також розкритикував гучні заяви Трампа щодо швидкого завершення війни.

Він має відповідати за слова, які він говорив. Він сказав, що через місяць чи день він зупинить цю війну. Він не відповідає за свої слова. Чому він говорить? 

– сказав боксер.

Він запропонував Трампу власний будинок для візиту в Україну, аби той особисто відчув, у яких умовах живуть українці під обстрілами.

Я пропоную йому свій дім. Нехай приїжджає до України. Я дам йому свій дім і своїх охоронців. Я забезпечу його повну безпеку. Нехай поживе в моєму будинку тиждень і побачить, як над ним літають ракети і як живуть люди в Україні 

– сказав спортсмен.

Боксер також закликав, щоб візит Трампа був таємним, аби уникнути тимчасового припинення атак росіян.

Нехай він приїде і поживе тиждень, не один день, а нехай приїде таємно, щоб ніхто не знав, що він прибув 

– додав чемпіон у важкій вазі, пояснивши, що якщо москва знатиме, що він у країні, вона припинить свої атаки.

А коли він приїжджає таємно, нехай живе десь на Оболоні чи Троєщині, де бомбардують будинки, житлові будинки. … Тоді він зрозуміє, що відбувається 

- підсумував Усик.

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США09.06.25, 16:46 • 7930 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СпортПолітика
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