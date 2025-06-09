Дам свій дім і своїх охоронців: Усик закликав Трампа приїхати в Україну та "відкрити очі" на війну

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик у розмові з CNN емоційно звернувся до американського лідера Дональда Трампа, закликавши його "відкрити очі" на війну в Україні. Спортсмен розкритикував заяви президента США про здатність швидко зупинити війну та запропонував йому приїхати до Києва, пожити в умовах постійних обстрілів і побачити все на власні очі. Про це пише УНН із посиланням на CNN Sports.

Спортсмен закликав політика не ігнорувати війну в Україні та запропонував йому побачити її наслідки на власні очі.

Боксер також розкритикував гучні заяви Трампа щодо швидкого завершення війни.

Він має відповідати за слова, які він говорив. Він сказав, що через місяць чи день він зупинить цю війну. Він не відповідає за свої слова. Чому він говорить?

Він запропонував Трампу власний будинок для візиту в Україну, аби той особисто відчув, у яких умовах живуть українці під обстрілами.

Я пропоную йому свій дім. Нехай приїжджає до України. Я дам йому свій дім і своїх охоронців. Я забезпечу його повну безпеку. Нехай поживе в моєму будинку тиждень і побачить, як над ним літають ракети і як живуть люди в Україні

Боксер також закликав, щоб візит Трампа був таємним, аби уникнути тимчасового припинення атак росіян.

Нехай він приїде і поживе тиждень, не один день, а нехай приїде таємно, щоб ніхто не знав, що він прибув