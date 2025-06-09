Отдам свой дом и своих охранников: Усик призвал Трампа приехать в Украину и "открыть глаза" на войну

Чемпион мира по боксу Александр Усик в разговоре с CNN эмоционально обратился к американскому лидеру Дональду Трампу, призвав его "открыть глаза" на войну в Украине. Спортсмен раскритиковал заявления президента США о способности быстро остановить войну и предложил ему приехать в Киев, пожить в условиях постоянных обстрелов и увидеть все своими глазами. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN Sports.

Спортсмен призвал политика не игнорировать войну в Украине и предложил ему увидеть ее последствия своими глазами.

Боксер также раскритиковал громкие заявления Трампа о скором завершении войны.

Он должен отвечать за слова, которые он говорил. Он сказал, что через месяц или день он остановит эту войну. Он не отвечает за свои слова. Почему он говорит?

Он предложил Трампу собственный дом для визита в Украину, чтобы тот лично почувствовал, в каких условиях живут украинцы под обстрелами.

Я предлагаю ему свой дом. Пусть приезжает в Украину. Я дам ему свой дом и своих охранников. Я обеспечу его полную безопасность. Пусть поживет в моем доме неделю и увидит, как над ним летают ракеты и как живут люди в Украине