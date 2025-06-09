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Отдам свой дом и своих охранников: Усик призвал Трампа приехать в Украину и "открыть глаза" на войну

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Александр Усик обратился к Дональду Трампу, призвав увидеть войну в Украине собственными глазами. Он предложил ему приехать в Киев и пожить неделю под обстрелами.

Отдам свой дом и своих охранников: Усик призвал Трампа приехать в Украину и "открыть глаза" на войну

Чемпион мира по боксу Александр Усик в разговоре с CNN эмоционально обратился к американскому лидеру Дональду Трампу, призвав его "открыть глаза" на войну в Украине. Спортсмен раскритиковал заявления президента США о способности быстро остановить войну и предложил ему приехать в Киев, пожить в условиях постоянных обстрелов и увидеть все своими глазами. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN Sports.

Спортсмен призвал политика не игнорировать войну в Украине и предложил ему увидеть ее последствия своими глазами.

Дональд Трамп, пожалуйста, откройте глаза, помогите моему народу 

– сказал Усик CNN.

Боксер также раскритиковал громкие заявления Трампа о скором завершении войны.

Он должен отвечать за слова, которые он говорил. Он сказал, что через месяц или день он остановит эту войну. Он не отвечает за свои слова. Почему он говорит? 

– сказал боксер.

Он предложил Трампу собственный дом для визита в Украину, чтобы тот лично почувствовал, в каких условиях живут украинцы под обстрелами.

Я предлагаю ему свой дом. Пусть приезжает в Украину. Я дам ему свой дом и своих охранников. Я обеспечу его полную безопасность. Пусть поживет в моем доме неделю и увидит, как над ним летают ракеты и как живут люди в Украине 

– сказал спортсмен.

Боксер также призвал, чтобы визит Трампа был тайным, чтобы избежать временного прекращения атак россиян.

Пусть он приедет и поживет неделю, не один день, а пусть приедет тайно, чтобы никто не знал, что он прибыл 

– добавил чемпион в тяжелом весе, объяснив, что если москва будет знать, что он в стране, она прекратит свои атаки.

А когда он приезжает тайно, пусть живет где-то на Оболони или Троещине, где бомбят дома, жилые дома. … Тогда он поймет, что происходит 

- подытожил Усик.

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США09.06.25, 16:46 • 4980 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

спортполитика
Дональд Трамп
Украина
Киев
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