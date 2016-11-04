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15 марта, 19:03 • 113894 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162843 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Аль-Каида" готовит теракты в США накануне президентских выборов - СМИ

"Аль-Каида" готовит теракты в США накануне президентских выборов - СМИ

Киев • УНН

 • 14630 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Террористическая группировка "Аль-Каида" планирует проведение терактов в трех штатах США за день до проведения выборов президента. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источник, передает УНН.

"Источники CBS News предупреждают, что террористическая группировка "Аль-Каида" готовит теракты в понедельник в трех штатах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что под угрозой находятся Нью-Йорк, Техас и Вирджиния. Хотя конкретные места не упоминаются.

Отмечается, что официального подтверждения информации нет, однако представители ФБР заявили, что готовы к предотвращению терактов в стране.

"Службы национальной безопасности по борьбе с терроризмом наблюдают и готовы защищать от атак территорию США. ФБР работает с нашими федеральными, государственными и местными коллегами, обменивается данными и оценивает их на постоянной основе и будет продолжать тесно сотрудничать с партнерами в правоохранительных органах и спецслужбах, чтобы выявить и сорвать любую потенциальную угрозу общественной безопасности", - сообщил телеканалу представитель ФБР.

Напомним, выборы президента США пройдут 8 ноября.

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