"Аль-Каида" готовит теракты в США накануне президентских выборов - СМИ

"Источники CBS News предупреждают, что террористическая группировка "Аль-Каида" готовит теракты в понедельник в трех штатах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что под угрозой находятся Нью-Йорк, Техас и Вирджиния. Хотя конкретные места не упоминаются.

Отмечается, что официального подтверждения информации нет, однако представители ФБР заявили, что готовы к предотвращению терактов в стране.

"Службы национальной безопасности по борьбе с терроризмом наблюдают и готовы защищать от атак территорию США. ФБР работает с нашими федеральными, государственными и местными коллегами, обменивается данными и оценивает их на постоянной основе и будет продолжать тесно сотрудничать с партнерами в правоохранительных органах и спецслужбах, чтобы выявить и сорвать любую потенциальную угрозу общественной безопасности", - сообщил телеканалу представитель ФБР.

Напомним, выборы президента США пройдут 8 ноября.