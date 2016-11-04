"Аль-Каида" готовит теракты в США накануне президентских выборов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Террористическая группировка "Аль-Каида" планирует проведение терактов в трех штатах США за день до проведения выборов президента. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источник, передает УНН.
"Источники CBS News предупреждают, что террористическая группировка "Аль-Каида" готовит теракты в понедельник в трех штатах", - говорится в сообщении.
Сообщается, что под угрозой находятся Нью-Йорк, Техас и Вирджиния. Хотя конкретные места не упоминаются.
Отмечается, что официального подтверждения информации нет, однако представители ФБР заявили, что готовы к предотвращению терактов в стране.
"Службы национальной безопасности по борьбе с терроризмом наблюдают и готовы защищать от атак территорию США. ФБР работает с нашими федеральными, государственными и местными коллегами, обменивается данными и оценивает их на постоянной основе и будет продолжать тесно сотрудничать с партнерами в правоохранительных органах и спецслужбах, чтобы выявить и сорвать любую потенциальную угрозу общественной безопасности", - сообщил телеканалу представитель ФБР.
Напомним, выборы президента США пройдут 8 ноября.