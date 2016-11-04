“Аль-Каїда” готує теракти у США напередодні президентських виборів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Терористичне угрупування “Аль-Каїда” планує проведення терактів у трьох штатах США за день до проведення виборів президента. Про це повідомляє CBS з посиланням на джерело, передає УНН.
“Джерела CBS News попереджають, що терористичне угрупування „Аль-Каїда“ готує теракти у понеділок в трьох штатах”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що під загрозою знаходяться Нью-Йорк, Техас і Вірджинія. Хоча конкретних місць не згадується.
Зазначається, що офіційного підтвердження інформації немає, однак представники ФБР заявили, що готові до запобігання терактів у країні.
“Служби національної безпеки по боротьбі з тероризмом пильнують і готові захищати від атак територію США. ФБР працює з нашими федеральними, державними і локальними колегами, обмінюється розвідними даними і оцінює їх на постійній основі і буде продовжувати тісно співпрацювати з партнерами в правоохоронних органах і спецслужбах, щоб виявити і зірвати будь-яку потенційну загрозу громадській безпеці”, — повідомив телеканалу представник ФБР.
Нагадаємо, вибори президента США пройдуть 8 листопада.