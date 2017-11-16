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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 14479 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 28647 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 35870 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 35303 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100178 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88007 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97465 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124559 просмотра

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Акциз на автогаз пересмотрят в сторону повышения - прогноз эксперта

Акциз на автогаз пересмотрят в сторону повышения - прогноз эксперта

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Поднятия акцизов на сжиженный газ стоило ожидать давно и на это есть несколько причин. Об этом в эфире одной из украинских радиостанции заявил эксперт Артем Куюн, передает УНН.

“Этого (поднятия акцизов на сжиженный газ — ред.) стоило ожидать давно, потому как внимание государства, всегда выражаемое в росте налогов, к сжиженному газу было не такое большое — это, во-первых.

Во-вторых, в 2017 году после произведенной индексации акцизов, после пересчета, когда розничный акциз убирали и переводили в основной, то повышение на сжиженный газ было вдвое меньше, то есть на 40 евро повысились акцизы тогда на бензины и всего на 20 евро — на сжиженный газ. Поэтому какой-то дисбаланс действительно тогда возник. И это, как минимум, одна экономическая причина”, — отметил А. Куюн.

Эксперт так же отметил, что такая инициатива поможет сделать рынок автогаза более прогнозируемым и инвестиционно привлекательным.

Напомним, ранее Нефтегазовая Ассоциация Украины инициировала повышение акцизов на автогаз. Представители топливного рынка считают, что такой шаг позволит бороться с нелегальными продавцами ресурса.

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