Акциз на автогаз пересмотрят в сторону повышения - прогноз эксперта

“Этого (поднятия акцизов на сжиженный газ — ред.) стоило ожидать давно, потому как внимание государства, всегда выражаемое в росте налогов, к сжиженному газу было не такое большое — это, во-первых.

Во-вторых, в 2017 году после произведенной индексации акцизов, после пересчета, когда розничный акциз убирали и переводили в основной, то повышение на сжиженный газ было вдвое меньше, то есть на 40 евро повысились акцизы тогда на бензины и всего на 20 евро — на сжиженный газ. Поэтому какой-то дисбаланс действительно тогда возник. И это, как минимум, одна экономическая причина”, — отметил А. Куюн.

Эксперт так же отметил, что такая инициатива поможет сделать рынок автогаза более прогнозируемым и инвестиционно привлекательным.

Напомним, ранее Нефтегазовая Ассоциация Украины инициировала повышение акцизов на автогаз. Представители топливного рынка считают, что такой шаг позволит бороться с нелегальными продавцами ресурса.