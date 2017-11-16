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Акциз на автогаз переглянуть у бік підвищення - прогноз експерта

Акциз на автогаз переглянуть у бік підвищення - прогноз експерта

Київ • УНН

 • 12615 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Підняття акцизів на скраплений газ варто було очікувати давно і на це є кілька причин. Про це в ефірі одного з українських радіостанцій заявив експерт Артем Куюн, передає УНН.

“Цього (підняття акцизів на скраплений газ — ред.) варто було очікувати давно, тому що увага держави, завжди виражається в зростанні податків, до скрапленого газу була не така велика — це, по-перше.

По-друге, в 2017 році після виробленої індексації акцизів, після перерахунку, коли роздрібний акциз прибирали і переводили в основний, то підвищення на скраплений газ було вдвічі менше, тобто на 40 євро підвищилися акцизи тоді на бензини і всього на 20 євро — на зріджений газ. Тому якийсь дисбаланс дійсно тоді виник. І це, як мінімум, одна економічна причина”, - зазначив А.Куюн.

Експерт також зазначив, що така ініціатива допоможе зробити ринок автогазу більш прогнозованим і інвестиційно привабливим.

Нагадаємо, раніше Нафтогазова Асоціація України ініціювала підвищення акцизів на автогаз. Представники паливного ринку вважають, що такий крок дозволить боротися з нелегальними продавцями ресурсу.

Українські Національні Новини

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