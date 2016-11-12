Акция протеста возле пункта пропуска на границе с Польшей завершилась
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Протестная акция перед пунктом пропуска "Рава-Русская" на границе Украины с Польшей завершилась, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
"Сообщаем, что протестная акция перед пунктом пропуска "Рава-Русская" завершена. Пункт пропуска работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня владельцы авто с иностранной регистрацией начали акцию на дороге возле пункта пропуска "Рава-Русская". Такими действиями они пытались добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины.
Также такие акции были на подъездах к пунктам пропуска "Ужгород" (граница со Словакией) и "Солотвино" (границе с Румынией).