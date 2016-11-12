Акція протесту біля пункту пропуску на кордоні з Польщею завершилася
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Протестна акція перед пунктом пропуску "Рава-Руська" на кордоні України з Польщею завершилася, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
"Повідомляємо, що протестна акція перед пунктом пропуску "Рава-Руська" завершена. Пункт пропуску працює в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні власники авто з іноземною реєстрацією розпочали акцію на дорозі біля пункту пропуску "Рава-Руська". Такими діями вони намагалися домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України.
Також такі акції були на під’їздах до пунктів пропуску “Ужгород” (кордон зі Словаччино) та “Солотвино” (кордоні з Румунією).