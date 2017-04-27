Акционеры компании WOG выкупили долю бизнесмена П.Дыминский
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Львовский бизнесмен Петр Дыминский вышел из акционеров сети WOG. Его долю бизнеса приобрели другие акционеры компании. Об этом сообщили УНН в пресс-службе сети АЗК WOG.
Ранее П. Диминскому принадлежало 25% в ООО "ВОГ Ритейл". Сейчас эту долю компании контролируют Степан Ивахив, Сергей Лагур и дети погибшего Игоря Еремеева - Роман и София.
Таким образом, партнеры, имели на это первоочередное право, выкупили акции Дыминского конце прошлого года.
Напомним, как сообщал УНН, в июне компания WOG начнет реконструкцию 150 своих АЗК.
Также компания планирует обеспечить питание на пассажирских автобусных перевозках.