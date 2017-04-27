Акціонери компанії WOG викупили частку бізнесмена П.Димінського
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Львівський бізнесмен Петро Димінський вийшов із акціонерів мережі WOG. Його частку бізнесу придбали інші акціонери компанії. Про це УНН повідомили у прес-службі мережі АЗК WOG.
Раніше П. Димінському належало 25% у ТОВ "ВОГ Ритейл". Зараз цю частку компанії контролюють Степан Івахів, Сергій Лагур і діти загиблого Ігоря Єремєєва - Роман та Софія.
Таким чином, партнери, які мали на це першочергове право, викупили акції Димінського наприкінці минулого року.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у червні компанія WOG розпочне реконструкцію 150 своїх АЗК.
Також компанія планує забезпечити харчування на пасажирських автобусних перевезеннях.