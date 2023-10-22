Актрису Изабель Аджани судят за налоговое мошенничество

Детали

Национальная финансовая прокуратура (PNF) требовала 18 месяцев тюремного заключения с условным испытательным сроком и штраф в размере 250 000 евро с немедленным исполнением, а также два года отстранения от актерства.

Защита просила оправдания, ответив противоположной версией на обвинение.

В частности, был запрос о переносе судебного заседания, ссылаясь, в частности, на «острую патологию», но суд отклонил это ходатайство, заявив, что сомневается в« истинном намерении» актрисы выступить перед судом.

Расследование было начато в 2016 году. Разоблачение, которое в конечном итоге не привело к судебному преследованию, выявило другие подозрения. Изабель Аджани «довольно систематически пыталась снизить свои налоги между 2013 и 2017 годами, и вместо того, чтобы законно экономить на своем образе жизни (...) она решила незаконно экономить на своих налогах», — упрекал прокурор.

По мнению обвинения, в 2016 и 2017 годах актриса имела свой основной дом, свою профессиональную деятельность и центры экономической деятельности во Франции, а не в Португалии: поэтому она должна была заплатить 236 000 евро налога на прибыль во Франции.

Кроме того, по данным финансовой прокуратуры, два миллиона евро, уплаченные в 2013 году сенегальским бизнесменом и членом Международного олимпийского комитета Мамаду Дианья Ндиайе, были не займом, а «замаскированным пожертвованием». Подписанный между ними кредитный договор, который не предусматривал ни процентов, ни гарантий, был «фиктивным» и позволил актрисе уклониться от 1,2 миллиона евро налогов на передачу, утверждали прокуроры.

Наконец Национальная финансовая прокуратура потребовала признать ее виновной в отмывании денег за то, что она получила 119 000 евро от оффшорной компании на «незадекларированный» счет в американском банке, затем эта сумма была переведена в Португалию.

Один из адвокатов, Стефан Бабонно, упомянул о пути «одной из величайших французских актрис», отметив, что «нет, с Изабель Аджани не обращались как с обычной истицей». «Что бы она ни делала, она не права! » — возмущался он, осуждая «проверки умыслов» и «убеждения» стороны обвинения.

Он подчеркнул, что погоня за актрисой продолжается с 2013 года, когда ее компания Isia Films была «выпотрошена на 800 000 евро» из-за «мошенничества».

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