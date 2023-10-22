Актрису Ізабель Аджані судять за податкове шахрайство

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Національна фінансова прокуратура (PNF) вимагала 18 місяців тюремного ув'язнення з умовним випробувальним терміном і штраф у розмірі 250 000 євро з негайним виконанням, а також два роки відсторонення від акторства.

Захист просив виправдання, відповівши протилежною версією на обвинувачення.

Зокрема, був запит про перенесення судового засідання, посилаючись, зокрема, на «гостру патологію», але суд відхилив це клопотання, заявивши, що сумнівається в« справжньому намірі» актриси виступити перед судом.

Розслідування було розпочате у 2016 році. Викриття, яке зрештою не призвело до судового переслідування, виявило інші підозри. Ізабель Аджані «досить систематично намагалася знизити свої податки між 2013 і 2017 роками, і замість того, щоб законно заощаджувати на своєму способі життя (...) вона вирішила незаконно заощаджувати на своїх податках», — докоряв прокурор.

На думку обвинувачення, у 2016 і 2017 роках актриса мала свій основний будинок, свою професійну діяльність і центри економічної діяльності у Франції, а не в Португалії: тому вона повинна була заплатити 236 000 євро податку на прибуток у Франції.

Крім того, за даними фінансової прокуратури, два мільйони євро, сплачені в 2013 році сенегальським бізнесменом і членом Міжнародного олімпійського комітету Мамаду Діанья Ндіає, були не позикою, а «замаскованою пожертвою». Підписаний між ними кредитний договір, який не передбачав ані відсотків, ані гарантій, був «фіктивним» і дозволив актрисі ухилитися від 1,2 мільйона євро податків на передачу, стверджували прокурори.

Нарешті Національна фінансова прокуратура вимагала визнати її винною у відмиванні грошей за те, що вона отримала 119 000 євро від офшорної компанії на «незадекларований» рахунок в американському банку, потім цю суму було переведено до Португалії.

Один із адвокатів, Стефан Бабонно, згадав про шлях «однієї з найвидатніших французьких актрис», зазначивши, що «ні, з Ізабель Аджані не поводилися як зі звичайною позивачкою». «Що б вона не робила, вона не права! » — обурювався він, засуджуючи «перевірки умислів» і «переконання» сторони обвинувачення.

Він наголосив, що гонитва за актрисою триває з 2013 року, коли її компанія Isia Films була «випорожнена на 800 000 євро» через «шахрайство».

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