Актер Стивен Сигал стал членом российской партии, которую возглавляет Прилепин

Детали

По данным российских СМИ, Сигал будет заниматься вопросами экологии. Как отмечают СМИ, новый член партии уже разработал свой первый законопроект, касающийся вопросов экологии.

Сигал официально получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Паспорт Сигалу лично вручил президент России Владимир Путин.

Добавим

Сопредседателем партии является Захар Прилепин, по данным из открытых источников, настоящее имя которого - Евгений Прилепин. СБУ еще в 2017 году открыла уголовное производство против Прилепина - по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

В августе 2018 года Стивен Сигал был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США. Тогда Госдепартамент США отказался комментировать назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ.

Позже Сигал заявлял, что хотел бы стать губернатором Приморского края.