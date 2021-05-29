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Актор Стівен Сігал став членом російської партії, яку очолює Прилєпін

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Голлівудський актор Стівен Сігал, який раніше прийняв російське громадянство, став членом російської партії "Справедлива Росія - За правду", співголовою якої є Захар Прілєпін. Відео вручення йому партійного квитка оприлюднив телеканал "Дождь", передає УНН.

Актор Стівен Сігал став членом російської партії, яку очолює Прилєпін

Деталі

За даними російських ЗМІ, Сігал буде займатися питаннями екології. Як зазначають ЗМІ, новий член партії вже розробив свій перший законопроект, який стосується питань екології.

Сігал офіційно отримав російське громадянство в листопаді 2016 року. Паспорт Сігалу особисто вручив президент Росії Володимир Путін.

Додамо

Співголовою партії є Захар Прилєпін, за даними з відкритих джерел, справжнє ім'я якого - Євген Прилєпін. СБУ ще у 2017 році відкрила кримінальне провадження проти Прилєпіна - за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) та ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Доповнення

У серпні 2018 року Стівен Сігал був призначений спеціальним представником Міністерства закордонних справ Росії з питань гуманітарних зв'язків між Росією і США. Тоді Держдепартамент США відмовився коментувати призначення Сігала спецпредставником МЗС РФ.

Пізніше Сігал заявляв, що хотів би стати губернатором Приморського краю.

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