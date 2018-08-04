Стивену Сигалу дали должность в МИД России

"Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Задача - содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее", - говорится в сообщении.

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В МИД РФ уточнили, что речь идет об общественно-политической должности, не предусматривает зарплаты.

В международной практике можно провести параллели данной должности с функциями послов доброй воли ООН, отметили в российском ведомстве.