Стивену Сигалу дали должность в МИД России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Актер Стивен Сигал, который имеет российское гражданство, был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США, передает УНН со ссылкой на МИД РФ.
"Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Задача - содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее", - говорится в сообщении.
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В МИД РФ уточнили, что речь идет об общественно-политической должности, не предусматривает зарплаты.
В международной практике можно провести параллели данной должности с функциями послов доброй воли ООН, отметили в российском ведомстве.