Стівену Сігалу дали посаду в МЗС Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Актор Стівен Сігал, який має російське громадянство, був призначений спеціальним представником Міністерства закордонних справ Росії з питань гуманітарних зв'язків між Росією і США, передає УНН із посиланням на МЗС РФ.
“Стівен Сігал призначений спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв’язків. Завдання — сприяння подальшому розвитку російсько-американських відносин у гуманітарній сфері, включаючи взаємодію в сфері культури, мистецтва, суспільних і молодіжних обмінів і так далі”, — йдеться у повідомленні.
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У МЗС РФ уточнили, що йдеться про суспільно-політичну посаду, що не передбачає зарплатні.
У міжнародній практиці можна провести паралелі даної посади з функціями послів доброї волі ООН, відзначили у російському відомстві.