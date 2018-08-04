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Стівену Сігалу дали посаду в МЗС Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Актор Стівен Сігал, який має російське громадянство, був призначений спеціальним представником Міністерства закордонних справ Росії з питань гуманітарних зв'язків між Росією і США, передає УНН із посиланням на МЗС РФ.

“Стівен Сігал призначений спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв’язків. Завдання — сприяння подальшому розвитку російсько-американських відносин у гуманітарній сфері, включаючи взаємодію в сфері культури, мистецтва, суспільних і молодіжних обмінів і так далі”, — йдеться у повідомленні.

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У МЗС РФ уточнили, що йдеться про суспільно-політичну посаду, що не передбачає зарплатні.

У міжнародній практиці можна провести паралелі даної посади з функціями послів доброї волі ООН, відзначили у російському відомстві.

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