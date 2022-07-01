Активно договариваемся о новом оружии, чтобы сломать преимущество оккупантов - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Украина активно договаривается о новом оружии от партнеров, чтобы сломать преимущество российских оккупантов. Об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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"Не менее активно договариваемся и о другом новом оружии от партнеров – для Донбасса, для Харьковской области, для юга Украины это нужно. Делаем все, чтобы сломать преимущество оккупантов", - отметил Зеленский.
Детали
Он также поблагодарил США и лично президента Байдена за объявленный новый пакет поддержки для Украины, содержащий мощные системы NASAMS. Зенитный ракетный комплекс существенно усилит противовоздушную оборону.
"Мы много работали ради такой поставки. В общей сложности этот пакет весит 820 миллионов долларов и, кроме NASAMS, содержит также боеприпасы для артиллерии и радары", - подчеркнул он.
Напомним
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что помощи западных партнеров все еще недостаточно для паритета с россией в тяжелом вооружении.