Активно домовляємось про нову зброю, щоб зламати перевагу окупантів - Зеленський

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"Не менш активно домовляємось і про іншу нову зброю від партнерів – для Донбасу, для Харківської області, для півдня України це потрібно. Робимо все, щоб зламати перевагу окупантів", - зазначив Зеленський.

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Він також подякував США й особисто президенту Байдену за оголошений новий пакет підтримки для України, який містить потужні системи NASAMS. Зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить протиповітряну оборону.

"Ми багато працювали заради такого постачання. Загалом цей пакет важить 820 мільйонів доларів і, окрім NASAMS, містить також боєприпаси для артилерії та радари", - підкреслив він.

Нагадаємо

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що допомоги західних партнерів все ще недостатньо для паритету з росією у важкому озброєнні.