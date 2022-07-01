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Активно домовляємось про нову зброю, щоб зламати перевагу окупантів - Зеленський

Активно домовляємось про нову зброю, щоб зламати перевагу окупантів - Зеленський

Київ • УНН

 • 134585 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Україна активно домовляється про нову зброю від партнерів, щоб зламати перевагу російських окупантів. Про це у своєму відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Не менш активно домовляємось і про іншу нову зброю від партнерів – для Донбасу, для Харківської області, для півдня України це потрібно. Робимо все, щоб зламати перевагу окупантів", - зазначив Зеленський.

Деталі

Він також подякував США й особисто президенту Байдену за оголошений новий пакет підтримки для України, який містить потужні системи NASAMS. Зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить протиповітряну оборону.

"Ми багато працювали заради такого постачання. Загалом цей пакет важить 820 мільйонів доларів і, окрім NASAMS, містить також боєприпаси для артилерії та радари", - підкреслив він.

Нагадаємо 

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що допомоги західних партнерів все ще недостатньо для паритету з росією у важкому озброєнні.

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