Активный вулкан в очередной раз проснулся в Индонезии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. На западе Индонезии проснулся вулкан Синабунг, передает УНН со ссылкой на ABC News.
На видео можно заметить, как подземные толчки выбрасывают вулканическую породу и клубы пепла.
Добавим, что Синабунг - лишь один из более чем 120 активных вулканов в Индонезии. Последнее извержение этого вулкана наблюдалось в ноябре прошлого года.
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В настоящее время власти страны принимают решение об эвакуации местных жителей. Введен запрет на туристические поездки в район извержения.
Вулкан в западной части Индонезии разбрасывает горячие облака пепла, выбросы вулканического мусора на милю в воздух.