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Активный вулкан в очередной раз проснулся в Индонезии

Активный вулкан в очередной раз проснулся в Индонезии

Киев • УНН

 • 12996 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. На западе Индонезии проснулся вулкан Синабунг, передает УНН со ссылкой на ABC News.

На видео можно заметить, как подземные толчки выбрасывают вулканическую породу и клубы пепла.

Добавим, что Синабунг - лишь один из более чем 120 активных вулканов в Индонезии. Последнее извержение этого вулкана наблюдалось в ноябре прошлого года.

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В настоящее время власти страны принимают решение об эвакуации местных жителей. Введен запрет на туристические поездки в район извержения.

Вулкан в западной части Индонезии разбрасывает горячие облака пепла, выбросы вулканического мусора на милю в воздух.

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