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Активний вулкан вкотре прокинувся в Індонезії

Активний вулкан вкотре прокинувся в Індонезії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. На заході Індонезії прокинувся вулкан Сінабунг, передає УНН з посиланням на ABC News.

На відео можна помітити, як підземні поштовхи викидають вулканічну породу і клуби попелу.

Додамо, що Сінабунг - лише один з більш ніж 120 активних вулканів в Індонезії. Останнє виверження цього вулкану спостерігалося в листопаді минулого року.

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Наразі влада країни приймає рішення про евакуацію місцевих жителів. Введена заборона на туристичні поїздки в район виверження.

Вулкан в західній частині Індонезії розкидає гарячі хмари попелу, вибухові вулканічного сміття на милю в повітря.

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