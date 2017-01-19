Активний вулкан вкотре прокинувся в Індонезії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. На заході Індонезії прокинувся вулкан Сінабунг, передає УНН з посиланням на ABC News.
На відео можна помітити, як підземні поштовхи викидають вулканічну породу і клуби попелу.
Додамо, що Сінабунг - лише один з більш ніж 120 активних вулканів в Індонезії. Останнє виверження цього вулкану спостерігалося в листопаді минулого року.
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Наразі влада країни приймає рішення про евакуацію місцевих жителів. Введена заборона на туристичні поїздки в район виверження.
Вулкан в західній частині Індонезії розкидає гарячі хмари попелу, вибухові вулканічного сміття на милю в повітря.