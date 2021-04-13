Активных больных COVID-19 в Киеве стает больше: за сутки еще 1,5 тыс. инфицированных, 42 умерших

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Киеве на сегодня болеют COVID-19 в целом 62 814 человек, за сутки выявлено еще 1,5 тысячи новых инфицированных. 42 человек умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с карты СНБО по распространению коронавируса и информацию мэра Киева Виталия Кличко.