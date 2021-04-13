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Активных больных COVID-19 в Киеве стает больше: за сутки еще 1,5 тыс. инфицированных, 42 умерших

Киев  •  УНН

 • 18801 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Киеве на сегодня болеют COVID-19 в целом 62 814 человек, за сутки выявлено еще 1,5 тысячи новых инфицированных. 42 человек умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с карты СНБО по распространению коронавируса и информацию мэра Киева Виталия Кличко.

Цитата:

"Еще 1503 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 178609). Еще 42 летальных случая от вируса (всего 3974)", - указал Кличко в своем Telegram-канале.

Детали

По словам мэра, за минувшие сутки в частности заболели:

  • 851 женщина в возрасте от 18 до 95 лет
  • 591 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет
  • 29 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 32 мальчика от 6 месяцев до 17 лет

За минувшие сутки - 146 госпитализированных больных коронавирусом, еще 491 госпитализированный с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

При этом за сутки еще 605 человек в столице преодолели коронавирус (всего 111 821).

"Больше всего случаев заболевания (за сутки - ред.) обнаружили в районах: Дарницком (378), Днепровском (250) и в Деснянском (160)", - добавил Кличко.

По данным с карты СНБО, в столице активных больных на сегодня 62 814 человек, прирост за сутки - 856.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,872 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 апреля, - 11,6 тысячи, рост почти в полтора раза по сравнению с показателем днем ранее. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 457. При этом выздоровевших за сутки больше, чем заболевших. Активных больных на сегодня 404 793 человек, уменьшение количества за сутки - 2796.

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