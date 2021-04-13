Активних хворих на COVID-19 у Києві більшає: за добу ще 1,5 тис. інфікованих, 42 померлих

Цитата:

"Ще 1503 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 178 609). Ще 42 летальних випадки від вірусу (загалом 3974)", - вказав Кличко у своєму Telegram-каналі.

Деталі

Зі слів мера, за минулу добу зокрема захворіли:



851 жінка віком від 18 до 95 років



591 чоловік віком від 18 до 92 років



29 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 32 хлопчики від 6 місяців до 17 років



За минулу добу - 146 госпіталізованих хворих на коронавірус, ще 491 госпіталізований з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

При цьому за добу ще 605 осіб у столиці подолали коронавірус (загалом 111 821).

"Найбільше випадків захворювання (за добу - ред.) виявили в районах: Дарницькому (378), Дніпровському (250) та в Деснянському (160)", - додав Кличко.

За даними з карти РНБО, у столиці активних хворих на сьогодні 62 814 осіб, приріст за добу - 856.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,872 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 квітня, - 11,6 тисячі, зростання майже у півтора раза проти показника днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу - 457. При цьому одужалих за добу більше, ніж захворілих. Активних хворих на сьогодні 404 793 осіб, зменшення кількості за добу - 2 796.