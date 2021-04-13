Активних хворих на COVID-19 у Києві більшає: за добу ще 1,5 тис. інфікованих, 42 померлих
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Києві на сьогодні хворіють на COVID-19 загалом 62 814 осіб, за добу виявлено ще 1,5 тисячі нових інфікованих. 42 людей померли. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з карти РНБО щодо поширення коронавірусу та інформацію мера Києва Віталія Кличка.
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"Ще 1503 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 178 609). Ще 42 летальних випадки від вірусу (загалом 3974)", - вказав Кличко у своєму Telegram-каналі.
Деталі
Зі слів мера, за минулу добу зокрема захворіли:
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- 851 жінка віком від 18 до 95 років
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- 591 чоловік віком від 18 до 92 років
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- 29 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 32 хлопчики від 6 місяців до 17 років
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За минулу добу - 146 госпіталізованих хворих на коронавірус, ще 491 госпіталізований з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
При цьому за добу ще 605 осіб у столиці подолали коронавірус (загалом 111 821).
"Найбільше випадків захворювання (за добу - ред.) виявили в районах: Дарницькому (378), Дніпровському (250) та в Деснянському (160)", - додав Кличко.
За даними з карти РНБО, у столиці активних хворих на сьогодні 62 814 осіб, приріст за добу - 856.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,872 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 квітня, - 11,6 тисячі, зростання майже у півтора раза проти показника днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу - 457. При цьому одужалих за добу більше, ніж захворілих. Активних хворих на сьогодні 404 793 осіб, зменшення кількості за добу - 2 796.