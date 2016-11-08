Активистка посоветовала радиостанциям, которые не могут найти украинский контент, "отдать" свои частоты другим
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Активистка гражданского движения "Отпор" Екатерина Чепура посоветовала радиостанциям, которые не могут найти украиноязычный контент отдать частоты тем, у кого таких проблем нет. Об этом она заявила во время заседания круглого стола в комитете ВР, передает УНН.
"Надоело доказывать, что у нас есть украиноязычный контент. Его очень много, мы это доказывали пока принимался закон, сейчас закон вступил в силу, и если у кого-то проблемы с контентом, отдавайте частоты тем, у кого таких проблем нет ", - заявила Е.Чепура.
Также активистка заявила, что общественность будет мониторить радиостанции и применять все средства влияния, чтобы радиостанции работали по закону.
"Общественность будет мониторить радиостанции и делать это жестко. Этот процент песен, который прописан в законе есть компромиссный. Общественность настаивала на большем проценте. Если какие-то радиостанции позволят себе не выполнять, мы будем использовать все средства влияния, включая с акциями прямого действия ", - отметила Е.Чепура.
Напомним, 8 ноября вступил в силу закон о квотах на украиноязычные песни в радиоэфире.
Таким образом, отныне телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 35% от общего объема песен, распространенных в течение суток, в частности, не менее 35% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00 часов.
Предполагается, что размер доли песен на украинском языке и языках Евросоюза должен быть указан в лицензии радиостанции.