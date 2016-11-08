Активістка порадила радіостанціям, які не можуть знайти український контент, “віддати” свої частоти іншим
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Активістка громадянського руху “Відсіч” Катерина Чепура порадила радіостанціям, які не можуть знайти україномовний контент віддати частоти тим, в кого таких проблем немає. Про це вона заявила під час засідання круглого столу у комітеті ВР, передає УНН.
“Набридло доводити, що у нас є україномовний контент. Його є дуже багато, ми це доводили поки приймався закон, зараз закон вступив в силу, і якщо є в когось проблеми з контентом, віддавайте частоти тим, в кого таких проблем нема”, — заявила К.Чепура.
Також активістка заявила, що громадськість буде моніторити радіостанції і застосовувати всі засоби впливу, щоб радіостанції працювали згідно закону.
“Громадськість буде моніторити радіостанції і робитиме це жорстко. Цей відсоток пісень, який прописаний в законі є компромісний. Громадськість наполягала на більшому відсоткові. Якщо якісь радіостанції дозволять собі не виконувати, ми будемо використовувати всі засоби впливу, включно з акціями прямої дії”, — зазначила К.Чепура.
Нагадаємо, 8 листопада вступив в силу закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі.
Таким чином, відсьогодні телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 35% від загального обсягу пісень, поширених протягом доби, зокрема, не менше 35% від загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу з 7.00 до 14.00 та з 15.00 до 22.00 години.
Передбачається, що розмір частки пісень українською мовою та мовами Євросоюзу має бути вказаний у ліцензії радіостанції.