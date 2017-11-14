Активистка Femen в Виннице подожгла декорацию возле магазина Roshen

Как сообщается, возле главного магазина Roshen в Виннице произошло "досадное возгорание декоративного трамвайного вагона", ответственность за которая взяла Femen.

“Поводом для акции послужили очередные разоблачения финансовых афер шоколадного барыги Петра Алексеевича, связанных с публикацией „райских документов“”, — заявили в Femen.

Напомним, 7 ноября в Киеве обнаженная активистка Femen в честь 100-летия Октябрьского переворота вылезла на пушку, которая стоит у выхода из метро “Арсенальная”.