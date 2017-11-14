Активистка Femen в Виннице подожгла декорацию возле магазина Roshen

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 14386 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 28514 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 35773 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 35223 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100169 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87967 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97439 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124539 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115900 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 149395 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 94599 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 94599 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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11 марта, 06:38 • 124313 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 149400 просмотра
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Актуальное
Активистка Femen в Виннице подожгла декорацию возле магазина Roshen

Активистка Femen в Виннице подожгла декорацию возле магазина Roshen

Киев  •  УНН

 • 17665 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Виннице активистка Femen подожгла декоративный трамвайный вагон возле магазина Roshen. Об этом сообщается на странице организации в Facebook, передает УНН.

Как сообщается, возле главного магазина Roshen в Виннице произошло "досадное возгорание декоративного трамвайного вагона", ответственность за которая взяла Femen.

“Поводом для акции послужили очередные разоблачения финансовых афер шоколадного барыги Петра Алексеевича, связанных с публикацией „райских документов“”, — заявили в Femen.

Напомним, 7 ноября в Киеве обнаженная активистка Femen в честь 100-летия Октябрьского переворота вылезла на пушку, которая стоит у выхода из метро “Арсенальная”.

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