Активистка Femen в Виннице подожгла декорацию возле магазина Roshen
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Виннице активистка Femen подожгла декоративный трамвайный вагон возле магазина Roshen. Об этом сообщается на странице организации в Facebook, передает УНН.
Как сообщается, возле главного магазина Roshen в Виннице произошло "досадное возгорание декоративного трамвайного вагона", ответственность за которая взяла Femen.
“Поводом для акции послужили очередные разоблачения финансовых афер шоколадного барыги Петра Алексеевича, связанных с публикацией „райских документов“”, — заявили в Femen.
Напомним, 7 ноября в Киеве обнаженная активистка Femen в честь 100-летия Октябрьского переворота вылезла на пушку, которая стоит у выхода из метро “Арсенальная”.