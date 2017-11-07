Обнаженная активистка Femen провела акцию у метро "Арсенальная"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Киеве обнаженная активистка Femen в честь 100-летия Октябрьского переворота вылезла на пушку, которая стоит у выхода из метро "Арсенальная", передает УНН со ссылкой на сайт организации Femen.
Активистка поднялась на памятник, находящийся на Арсенальной площади, после чего разделась, выкрикивая лозунги "Раздавить шоколадную гидру". Девушка держала в руках красный флаг, на ее теле была надпись "Эволюция 2017", она также зажгла красный факел.
"На 100-летие Октябрьской революции ... Фемен, в красной шали и прототипе брюк офицеров КГБ, захватила пушку у фабрики "Арсенал". В этот памятный день Femen призвал рабочих сбросить ненавистную династию царя Порошенко и князя Гройсмана", - говорится на сайте.
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Кроме того, из-за провокационной акции правоохранителей не было привлечено для урегулирования инцидента. Об этом УНН сообщили в Главном управлении полиции города.
"В полиции ее не задерживали, в полиции никаких сообщений нет", - сообщили в ГУ ЧП.