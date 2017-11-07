Обнаженная активистка Femen провела акцию у метро "Арсенальная"

Активистка поднялась на памятник, находящийся на Арсенальной площади, после чего разделась, выкрикивая лозунги "Раздавить шоколадную гидру". Девушка держала в руках красный флаг, на ее теле была надпись "Эволюция 2017", она также зажгла красный факел.

"На 100-летие Октябрьской революции ... Фемен, в красной шали и прототипе брюк офицеров КГБ, захватила пушку у фабрики "Арсенал". В этот памятный день Femen призвал рабочих сбросить ненавистную династию царя Порошенко и князя Гройсмана", - говорится на сайте.

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Кроме того, из-за провокационной акции правоохранителей не было привлечено для урегулирования инцидента. Об этом УНН сообщили в Главном управлении полиции города.

"В полиции ее не задерживали, в полиции никаких сообщений нет", - сообщили в ГУ ЧП.