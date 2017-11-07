Обнаженная активистка Femen провела акцию у метро "Арсенальная"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51191 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 118401 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103824 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106567 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105485 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 95453 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104363 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102233 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143574 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116331 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Обнаженная активистка Femen провела акцию у метро "Арсенальная"

Обнаженная активистка Femen провела акцию у метро "Арсенальная"

Киев  •  УНН

 • 18497 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Киеве обнаженная активистка Femen в честь 100-летия Октябрьского переворота вылезла на пушку, которая стоит у выхода из метро "Арсенальная", передает УНН со ссылкой на сайт организации Femen.

Активистка поднялась на памятник, находящийся на Арсенальной площади, после чего разделась, выкрикивая лозунги "Раздавить шоколадную гидру". Девушка держала в руках красный флаг, на ее теле была надпись "Эволюция 2017", она также зажгла красный факел.

"На 100-летие Октябрьской революции ... Фемен, в красной шали и прототипе брюк офицеров КГБ, захватила пушку у фабрики "Арсенал". В этот памятный день Femen призвал рабочих сбросить ненавистную династию царя Порошенко и князя Гройсмана", - говорится на сайте.

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Кроме того, из-за провокационной акции правоохранителей не было привлечено для урегулирования инцидента. Об этом УНН сообщили в Главном управлении полиции города.

"В полиции ее не задерживали, в полиции никаких сообщений нет", - сообщили в ГУ ЧП.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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