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Оголена активістка Femen провела акцію біля метро "Арсенальна"

Оголена активістка Femen провела акцію біля метро "Арсенальна"

Київ • УНН

 • 18506 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Києві оголена активістка Femen на честь 100-річчя Жовтневого перевороту вилізла на гармату, що стоїть біля виходу з метро "Арсенальна", передає УНН з посиланням на сайт організації Femen.

Активістка піднялась на пам’ятник, що знаходиться на Арсенальній площі, після чого роздяглась, викрикуючи лозунги “Розчавити шоколадну гідру”. Дівчина тримала в руках червоний прапор, на її тілі був напис “Еволюція 2017”, вона також запалила червоний факел.

“На 100-річчя Жовтневої революції...Фемен, в червоній шалі та прототипі штанів офіцерів КДБ, захопила гармату біля фабрики "Арсенал". У цей пам’ятний день Femen закликав робітників скинути ненависну династію царя Порошенка та князя Гройсмана”, — зазначено на сайті.

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Крім того, через провокаційну акцію правоохоронців не було залучено для врегулювання інциденту. Про це УНН повідомили в Головному Управлінні поліції міста Київ.

“В поліції її не затримували, в поліції жодних повідомлень немає”, — повідомили в ГУ НП.

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