Активістка Femen у Вінниці підпалила декорацію біля магазину Roshen

Як повідомляється, біля головного магазину Roshen у Вінниці відбулося "прикре загоряння декоративного трамвайного вагона", відповідальність за яке взяло Femen.

"Приводом для акції послужили чергові викриття фінансових афер шоколадного бариги Петра Олексійовича, пов'язаних з публікацією "райських документів"", - заявили у Femen.

Нагадаємо, 7 листопада в Києві оголена активістка Femen в честь 100-річчя Жовтневого перевороту вилізла на гармату, яка стоїть біля виходу з метро "Арсенальна".