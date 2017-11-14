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Активістка Femen у Вінниці підпалила декорацію біля магазину Roshen

Активістка Femen у Вінниці підпалила декорацію біля магазину Roshen

Київ • УНН

 • 17676 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Вінниці активістка Femen підпалила декоративний трамвайний вагон біля магазину Roshen. Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook, передає УНН.

Як повідомляється, біля головного магазину Roshen у Вінниці відбулося "прикре загоряння декоративного трамвайного вагона", відповідальність за яке взяло Femen.

"Приводом для акції послужили чергові викриття фінансових афер шоколадного бариги Петра Олексійовича, пов'язаних з публікацією "райських документів"", - заявили у Femen.

Нагадаємо, 7 листопада в Києві оголена активістка Femen в честь 100-річчя Жовтневого перевороту вилізла на гармату, яка стоїть біля виходу з метро "Арсенальна".

Українські Національні Новини

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