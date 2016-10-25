Активисты устроили потасовку на стройплощадке возле станции "Героев Днепра"

Активисты пытались прорваться на строительную площадку все вместе и начали толкаться с охранником стройплощадки.

Впоследствии людей успокоили представители Киевсовета, которые находились рядом.

Рядом патрулировавшая одна машина полиции, однако вмешиваться патрульные не стали.

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Отметим, активисты, среди которых жители прилегающих к станции метро домов, выступают против строительства рядом со станцией.

Стычка произошла во время инспекции хода выполнения работ. Инспекцию проводили специалисты метрополитена, депутаты Киевсовета, представители инвестора и подрядной организации "Метрострой".