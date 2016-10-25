Активисты устроили потасовку на стройплощадке возле станции "Героев Днепра"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На строительной площадке над станцией столичного метрополитена "Героев Днепра" во время инспекции выполненных строительных работ активисты устроили потасовку, передает корреспондент УНН.
Активисты пытались прорваться на строительную площадку все вместе и начали толкаться с охранником стройплощадки.
Впоследствии людей успокоили представители Киевсовета, которые находились рядом.
Рядом патрулировавшая одна машина полиции, однако вмешиваться патрульные не стали.
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Отметим, активисты, среди которых жители прилегающих к станции метро домов, выступают против строительства рядом со станцией.
Стычка произошла во время инспекции хода выполнения работ. Инспекцию проводили специалисты метрополитена, депутаты Киевсовета, представители инвестора и подрядной организации "Метрострой".