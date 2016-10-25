Активісти влаштували штовханину на будмайданчику біля станції "Героїв Дніпра"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На будівельному майданчику над станцією столичного метрополітену "Героїв Дніпра" під час інспекції виконаних будівельних робіт активісти влаштували штовханину, передає кореспондент УНН.
Активісти намагалися прорватися на будівельний майданчик гуртом та почали штовхатися із охоронцем будмайданчика.
Згодом людей заспокоїли представники Київради, які знаходилися поряд.
Поряд патрулювала одна машина поліції, однак вмішуватися патрульні не стали.
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Зазначимо, активісти, серед яких жителі прилеглих до станції метро будинків, виступають проти будівництва поряд зі станцією.
Сутичка відбулася під час інспекції ходу виконання робіт. Інспекцію проводили фахівці метрополітену, депутати Київради, представники інвестора та підрядної організації "Метробуд".