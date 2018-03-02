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Активисты против застройщиков: как адвокат не дает завершить законное строительство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Последние годы атаки на стройплощадки стали обыденностью. Все чаще объектами нападок так называемых активистов становятся объекты законного строительства. Об этом пишет блогер Ивица Гжевская, приводя в качестве примера конкретную ситуацию, когда из-за действий одного человека около 300 инвесторов не могут реализовать свои права, передает УНН.

“За последние несколько лет атаки на строительные компании и новостройки стали привычным делом. Никого уже не удивить пикетами возле стройплощадок, и, увидев людей, вооруженных транспарантами и мегафонами, рядовой обыватель понимает сразу: либо „заказ“ с целью вымогательства и устранения конкурентов, либо самый обычный PR, привлечение внимания активистов к своей особе”, — пишет блогер.

В ситуации нестабильности, царящей на рынке жилой недвижимости, где то и дело появляються нове “элита-центры”, некоторые “общественные активисты” искусственно создают проблемы вокруг законного строительства.

“Строительные компании изо всех сил пытаются удерживать и увеличивать темпы, понимая, что они несут ответственность как перед многочисленным персоналом рабочих и сотрудников, так и перед людьми, отдавшими кровно заработанные в вожделенные метры. При этом не следует забывать и о рисках, ведь по городу достаточно много продолжателей дела „Элита-Центр“.

Строительство жилья даже для флагманов отрасти стало небезопасным бизнесом. Нестабильность экономики и невысокая покупательская способность населения заставляют игроков строительной отрасли вводить новые кредитные и социальные программы, привлекая инвесторов.

Не исключением является и компания Киевгорстрой, имеющая 62-х летний опыт работы и являющаяся одним из лидеров отрасли. Современный Киев тяжело представить себе без всего того, что создано „Киевгорстроем“ за годы его деятельности. В рейтинге надежности украинских строительных компаний за 2017 год „Киевгорстрой“ занял первое место, ему присвоено звание „Лидер строительной отрасли“, „Выбор Украины“, „Лидер года“.

Однако выполнять свои обязательства на все сто застройщику очень не просто. К сожалению, и флагман строительного бизнеса периодически ощущает на себе атаки с разных сторон”, — пишет блогер.

Гжевская отмечает, что слишком много появилось любителей легкой наживы. Стройки все чаще попадают в поле зрения так называемых “псевдо-активистов”, деятельных членов какой-либо организации, страстно желающих всем сердцем прославиться на скандалах.

В качестве примера она приводит ситуацию, сложившуюся вокруг новостройки в Киеве по адресу Горловская, 215, которую искусственно создала адвокат Анна Чернецкая, известная своими противоречивыми действиями в процессах, связанных со строительством жилья.

“Именно действия госпожи Чернецкой вот уже больше чем на год оттянули сдачу дома в эксплуатацию в Дарницком районе. По мнению активистки, ее права и государственные строительные нормы были нарушены и даже „растоптаны“ компанией „Киевгорстрой“, который правозащитница клеветнически называет банкротом”, — пишет Гжевская.

Блогер детально описывает ситуацию. Подбив соседей, Чернецкая обратилась к полиции и инициировала регистрацию пяти уголовных производств, среди которых — относительно захвата земли.

“Терроризируя специалистов государственной архитектурной инспекции, Анна Чернецкая заявляет: „Власть отстраняется от конфликтов горожан с застройщиками, и мы остаемся один на один со своими проблемами“. Но почему же сама пани юрист не говорит о том, как она вымогала от „лидера отрасли“ круглую денежную сумму? И почему же в юристке-активистке взыграла алчность и жадность, когда Застройщик не в полном объеме соглашался удовлетворить аппетит адвокатессы, которая твердила: „... маловато будет“ да „... торг здесь не уместен“? Об этом история умалчивает”, — пишет блогер.

По словам Гжевской, вследствие действий адвоката Чернецкой “Киевгорстрой” имеет несданный в эксплуатацию дом и около 300 недовольных инвесторов.

Также блогер отмечает, что адвокат Чернецкая представляла интересы одного из застройщиков в Киевской области, а именно в селе Крюковщина и добилась через суд фактического узаконивания строительства с нарушением целого ряда норм.

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