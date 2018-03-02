Активісти проти забудовників: як адвокат не дає завершити законне будівництво

"За останні кілька років атаки на будівельні компанії і новобудови стали звичною справою. Нікого вже не здивуєш пікетами біля будмайданчиків, і, побачивши людей, озброєних транспарантами і мегафонами, пересічна людина розуміє відразу: або "замовлення" з метою вимагання та усунення конкурентів, або звичайний PR, привернення уваги активістів до своєї особи", - пише блогер.

У ситуації нестабільності, яка панує на ринку житлової нерухомості, де раз у раз з'являються нові "еліта-центри", деякі "громадські активісти" штучно створюють проблеми навколо законного будівництва.

"Будівельні компанії щосили намагаються утримувати і збільшувати темпи, розуміючи, що вони несуть відповідальність як перед численним персоналом робітників і співробітників, так і перед людьми, що віддали кровно зароблені на жадані метри. При цьому не слід забувати і про ризики, адже по місту досить багато продовжувачів справи "Еліта-Центр".

Будівництво житла навіть для флагманів галузі стало небезпечним бізнесом. Нестабільність економіки і невисока купівельна спроможність населення змушують гравців будівельної галузі вводити нові кредитні і соціальні програми, залучаючи інвесторів.

Не винятком є і компанія Київміськбуд, що має 62-річний досвід роботи і є однією з лідерів галузі. Сучасний Київ важко уявити собі без усього того, що створено "Київміськбудом" за роки його діяльності. У рейтингу надійності українських будівельних компаній за 2017 рік "Київміськбуд" посів перше місце, йому присвоєно звання "Лідер будівельної галузі", "Вибір України", "Лідер року".

Однак виконувати свої зобов'язання на всі сто забудовнику дуже не просто. На жаль, і флагман будівельного бізнесу періодично відчуває на собі атаки з різних сторін", - пише блогер.

Гжевська зазначає, що занадто багато з'явилося любителів легкої наживи. Будівництва все частіше потрапляють в поле зору так званих "псевдо-активістів", діяльних членів будь-якої організації, пристрасно бажаючих всім серцем прославитися на скандалах.

Як приклад вона наводить ситуацію, що склалася навколо новобудови в Києві за адресою Горлівська, 215, яку штучно створила адвокат Анна Чернецька, відома своїми суперечливими діями в процесах, пов'язаних з будівництвом житла.

"Саме дії пані Чернецької ось уже більше ніж на рік відтягнули здачу будинку в експлуатацію в Дарницькому районі. На думку активістки, її права і державні будівельні норми були порушені і навіть "розтоптані" компанією "Київміськбуд", який правозахисниця з наклепом називає банкрутом", - пише Гжевська.

Блогер детально описує ситуацію. Підбивши сусідів, Чернецька звернулася до поліції і ініціювала реєстрацію п'яти кримінальних проваджень, серед яких - щодо захоплення землі.

"Тероризуючи фахівців державної архітектурної інспекції, Анна Чернецька заявляє: "Влада відсторонюється від конфліктів жителів міста із забудовниками, і ми залишаємося сам на сам зі своїми проблемами". Але чому ж сама пані юрист не говорить про те, як вона вимагала від "лідера галузі" круглу грошову суму? І чому ж у юристці-активістці заграла жадібність, коли Забудовник не в повному обсязі погоджувався задовольнити апетит адвокатесси, яка твердила: "...замало буде" і "...торг тут недоречний"? Про це історія замовчує", - пише блогер.

За словами Гжевської, внаслідок дій адвоката Чернецькою "Київміськбуд" має незданий в експлуатацію будинок і близько 300 незадоволених інвесторів.

Також блогер відзначає, що адвокат Чернецька представляла інтереси одного із забудовників в Київській області, а саме в селі Крюківщина і домоглася через суд фактичного узаконення будівництва з порушенням цілої низки норм.