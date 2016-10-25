Активисты пришли на заседание столичного суда по делу лидера "ПС" в Закарпатской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Более сотни человек пришли в Печерский районный суд Киева на заседание по избранию меры пресечения лидеру "Правого сектора" в Закарпатской области Александру Сачко, передает корреспондент УНН.
Из-за большого количества присутствующих в зале, среди которых, в частности, представители "ПС", суд призвали переместить заседание в большее помещение, однако эту просьбу не удовлетворили.
После этого прокурор начал зачитывать обвинение лидеру "ПС" в Закарпатской области, где, в частности, было указано о создании банды с целью совершения преступлений.
Прокуратура просила для Александра Сачко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток.
Напомним, 24 октября в Киеве после допроса в ГПУ был задержан лидер "ПС" в Закарпатской области Александр Сачко.