Активисты пришли на заседание столичного суда по делу лидера "ПС" в Закарпатской области

Из-за большого количества присутствующих в зале, среди которых, в частности, представители "ПС", суд призвали переместить заседание в большее помещение, однако эту просьбу не удовлетворили.

После этого прокурор начал зачитывать обвинение лидеру "ПС" в Закарпатской области, где, в частности, было указано о создании банды с целью совершения преступлений.

Прокуратура просила для Александра Сачко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток.

Напомним, 24 октября в Киеве после допроса в ГПУ был задержан лидер "ПС" в Закарпатской области Александр Сачко.