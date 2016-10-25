Активісти прийшли на засідання столичного суду у справі лідера "ПС" на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Більше сотні людей прийшли до Печерського районного суду Києва на засідання з обрання запобіжного заходу лідеру "Правого сектору" на Закарпатті Олександру Сачку, передає кореспондент УНН.
Через велику кількість при присутніх у залі, серед яких, зокрема, представники "ПС", суд закликали перемістити засідання у більше приміщення, утім це прохання не задовольнили.
Після цього прокурор почав зачитувати обвинувачення лідеру "ПС" на Закарпатті, де, зокрема, було вказано на створення банди з метою скоєння злочинів.
Прокуратура просила для Олександра Сачка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб.
Нагадаємо, 24 жовтня у Києві після допиту у ГПУ було затримано лідера "ПС" на Закарпатті Олександра Сачка.