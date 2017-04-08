Активисты пришли на акцию под Российский центр науки в Киеве

"Утро, Киев, Борисоглебского, 2. Офис Россотрудничества в Украине. Так начался "тотальный диктант". Кто не знает: в Москве все подобные украинские офисы давно закрыты, закрыты даже библиотеки", - прокомментировал он.

При этом организаторы акции сообщили, что их не пускали на конференцию.

Добавим, российский "Тотальный диктант" - это ежегодная международная образовательная акция, в рамках которой тысячи людей по всему миру в один день пишут под диктовку один текст на русском языке.