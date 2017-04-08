Активисты пришли на акцию под Российский центр науки в Киеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40413 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102323 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156535 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116479 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116479 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112527 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104237 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107064 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103560 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153605 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Активисты пришли на акцию под Российский центр науки в Киеве

Активисты пришли на акцию под Российский центр науки в Киеве

Киев  •  УНН

 • 21955 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Активисты пришли на акцию под Российский центр науки в Киеве, где сегодня было запланировано написание "Тотального диктанта". Соответствующие фотографии разместил в Facebook активист Ленур Ислямов, передает УНН.

"Утро, Киев, Борисоглебского, 2. Офис Россотрудничества в Украине. Так начался "тотальный диктант". Кто не знает: в Москве все подобные украинские офисы давно закрыты, закрыты даже библиотеки", - прокомментировал он.

При этом организаторы акции сообщили, что их не пускали на конференцию.

Добавим, российский "Тотальный диктант" - это ежегодная международная образовательная акция, в рамках которой тысячи людей по всему миру в один день пишут под диктовку один текст на русском языке.

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