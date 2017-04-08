Активісти прийшли на акцію під Російський центр науки у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Активісти прийшли на акцію під Російський центр науки у Києві, де сьогодні було заплановано написання "Тотального диктанту". Відповідні фотографії розмістив у Facebook активіст Ленур Іслямов, передає УНН.
"Ранок, Київ, Борисоглібського, 2. Офіс Росспівробітництва в Україні. Так почався "тотальний диктант". Хто не знає: у Москві всі подібні українські офіси давно закриті, закриті навіть бібліотеки", - прокоментував він.
При цьому організатори акції повідомили, що їх не пускали на конференцію.
Додамо, російський "Тотальний диктант" - це щорічна міжнародна освітня акція, в рамках якої тисячі людей по всьому світу в один день пишуть під диктовку єдиний текст російською мовою.