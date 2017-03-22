Активисты перекрыли улицу возле Верховной Рады

Так, возле здания гостиницы "Киев", где в 16:30 начнется заседание Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины, собрались активисты. Там находится около 20 машин с евро номерами и ориентировочно 70 человек. Активисты выступают в поддержку закона 5567 о регистрации автомобилей с европейскими номерами.

Кроме того, под зданием Верховной Рады временно ограничен проезд и проход в связи с проведением охранных мероприятий.

На месте находятся четыре автобуса Национальной гвардии, один автобус полиции, а также дежурит карета скорой помощи. У каждого входа в здание стоят по два полицейских, еще около пяти полицейских дежурят на территории.

Как сообщал УНН, в ВР зарегистрированы 22 законопроекта по урегулированию использования авто с иностранной регистрацией.