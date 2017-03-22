Активісти перекрили вулицю поблизу Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Поблизу Верховної Ради близько 70 активістів перекрили вулицю, передає кореспондент УНН.
Так, поблизу будівлі готелю “Київ”, де о 16.30 почнеться засідання Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради України, зібралися активісти. Там знаходиться близько 20 машин з євро номерами та орієнтовно 70 осіб. Активісти виступають за підтримку закону 5567 щодо реєстрації автомобілів з європейськими номерами.
Крім того, під будівлею Верховної Ради тимчасово обмежено проїзд та прохід у зв’язку з проведенням охоронних заходів.
На місці знаходиться чотири автобуси Національної гвардії, один автобус поліції, а також чергує карета швидкої допомоги. Біля кожного входу в будівлю знаходиться по два поліцейські, ще близько п’яти поліцейських чергують на території.
Як повідомляв УНН, у ВР зареєстровано 22 законопроекти щодо врегулювання використання авто з іноземною реєстрацією.