Агрессор атакует: какие регионы находятся под угрозой

ukenru
Британия готова отправить войска в Украину - Стармер
21:13 • 31719 просмотра

Британия готова отправить войска в Украину - Стармер

Трамп продлил на год действие санкций против россии
27 февраля, 17:54 • 71988 просмотра

Трамп продлил на год действие санкций против россии

Эксклюзив
Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился
27 февраля, 13:35 • 102096 просмотра

Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты
27 февраля, 13:15 • 121116 просмотра

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Эксклюзив
"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов
27 февраля, 11:16 • 109249 просмотра

"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
27 февраля, 09:18 • 153338 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
27 февраля, 07:59 • 121010 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
26 февраля, 17:49 • 136150 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
26 февраля, 17:44 • 134112 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
26 февраля, 16:41 • 127787 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Завтра увидим" - МИД о том, кто подпишет соглашение о недрах с США

"Завтра увидим" - МИД о том, кто подпишет соглашение о недрах с США

27 февраля, 15:04 • 24322 просмотра
Санкции против теневого флота: более 300 танкеров рф под ударом

Санкции против теневого флота: более 300 танкеров рф под ударом

27 февраля, 15:17 • 20967 просмотра
Папа Римский опроверг слухи о своем критическом состоянии и отставке

Папа Римский опроверг слухи о своем критическом состоянии и отставке

27 февраля, 15:36 • 39929 просмотра
Турция должна быть ключевым участником переговоров о безопасности в Европе - МИД

Турция должна быть ключевым участником переговоров о безопасности в Европе - МИД

27 февраля, 16:43 • 23218 просмотра
Трамп объявил о введении пошлин на Канаду, Мексику и дополнительные сборы на Китай

Трамп объявил о введении пошлин на Канаду, Мексику и дополнительные сборы на Китай

27 февраля, 17:08 • 33284 просмотра
публикации
Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

27 февраля, 13:15 • 121118 просмотра
Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

27 февраля, 11:50 • 123343 просмотра
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Эксклюзив

27 февраля, 09:18 • 153338 просмотра
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

26 февраля, 11:28 • 195524 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

26 февраля, 10:54 • 195787 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

26 февраля, 17:09 • 124779 просмотра
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

26 февраля, 15:18 • 126989 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 156443 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 144256 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 127537 просмотра
Актуальное
Агрессор атакует: какие регионы находятся под угрозой

Агрессор атакует: какие регионы находятся под угрозой

Киев  •  УНН

 • 4319 просмотра

Read in English

В воздушном пространстве Украины наблюдается активизация вражеских БПЛА в Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Винницкой и Николаевской областях. Беспилотники движутся разными курсами и меняют направления полета.

В воздушном пространстве страны наблюдается активизация вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

На севере Сумской области зафиксировано передвижение вражеских БпЛА, которые движутся на юго-запад, а также на Харьковщине, где беспилотники наблюдаются на севере и юге, с курсом на юг. Похожие сигналы поступают и из Черкасской области, где беспилотники меняют курс на запад или северо-запад.

Также есть сведения о движении вражеских БпЛА в Киевской области, в частности на юго-западе и в центральной части, где направление движения вражеской техники направлено на запад или юго-запад.

Еще одна угроза возникла в Винницкой области, где на юго-востоке и в центральной части региона беспилотники движутся на северо-восток, а также на Николаевщине, где наблюдается движение вражеских аппаратов на север.

Вражеские дроны атакуют сразу 7 областей Украины: куда направляются беспилотники27.02.25, 23:04 • 12076 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ukrainaУкраина
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы