Агрессор атакует: какие регионы находятся под угрозой

В воздушном пространстве страны наблюдается активизация вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

На севере Сумской области зафиксировано передвижение вражеских БпЛА, которые движутся на юго-запад, а также на Харьковщине, где беспилотники наблюдаются на севере и юге, с курсом на юг. Похожие сигналы поступают и из Черкасской области, где беспилотники меняют курс на запад или северо-запад.

Также есть сведения о движении вражеских БпЛА в Киевской области, в частности на юго-западе и в центральной части, где направление движения вражеской техники направлено на запад или юго-запад.

Еще одна угроза возникла в Винницкой области, где на юго-востоке и в центральной части региона беспилотники движутся на северо-восток, а также на Николаевщине, где наблюдается движение вражеских аппаратов на север.

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